В РФ создан не имеющий аналогов буксировщик военных водолазов "Спрут"

Он будет впервые представлен на форуме "Армия-2020"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Перспективный, не имеющий мировых аналогов буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ, впервые будет представлен на международном форуме "Армия-2020", сообщили ТАСС на заводе-изготовителе аппарата "Буревестник".

"В 2020 году мы с помощью НИОКР в инициативном порядке за собственные средства провели работу по разработке и изготовлению опытного образца под названием "Спрут", который будет впервые представлен на форуме "Армия-2020", - сказал гендиректор завода Сергей Старостин.

"Спрут" изготовлен в рекордно короткие сроки. ВМФ обратился к предприятиям-разработчикам с предложением создать подводное средство движения для водолазов легкого типа в апреле 2020 года.

"У нас уже был очень серьезный задел в области разработки легких буксировщиков, мы сразу решили ставить перед собой задачу перекрыть эти тактико-технические требования, которые выдал ВМФ. И действительно, нам это удалось, и мы сделали в исключительно в короткие сроки. С апреля уже прошли практически все заводские испытания - и бассейновые, и натурные", - сообщил ТАСС конструктор "Спрута", кандидат технических наук Петр Трошин.

По своим параметрам аппарат "превышает все запросы флота, которые предъявлены в технических требованиях". Под водой "Спрут" разгоняется до 4,5 узлов (более 8 км/ч). Для сравнения: у современных немецких аппаратов Bonex Infinity RS и Rotinor RD2 - 3 и 4 узла соответственно. Масса отечественного аппарата с аккумуляторными батареями - 34 кг (у немцев - по 40 и 42 соответственно). Рабочая глубина погружения - 60 м. "Спрут" выполнен на 100% из отечественных комплектующих, силовых агрегатов и аккумуляторных батарей.

Применение "Спрута" возможно для охраны портов, мостов, ГЭС и АЭС, а также в зоне ЧС, где необходима оперативная доставка людей и грузов под водой. Разработчики заверяют, что при развитии проекта возможно рассмотрение вопроса о создании его беспилотной модификации.

ТАСС впервые публикует видео испытаний подводного аппарата в бассейне и в открытом водоеме.