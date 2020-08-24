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Известия.ru

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Андрей Стасевич/БелТА

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил 22 августа на совещании в Гродно, что оппозиция и внешние силы могут использовать действия силовиков в качестве предлога для смены политического курса республики.

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Хренина, подобный сценарий возможен из-за расположенных вблизи государственных границ Белоруссии военных частей и подразделений. В частности, речь идет о передислоцированном из Германии в Польшу американском контингенте.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил без предупреждения реагировать на нарушение границ республики. Так глава государства отреагировал на информацию министра обороны об участившихся полетах вблизи рубежей страны.


9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Лукашенко с результатом 80,1%. После этого в стране не утихают акции протеста. Оппозиция, в частности, требует новых выборов.

Позже в Евросоюзе заявили, что не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск найти мирный выход из ситуации. Также ЕС выделил €53 млн на помощь гражданам страны.

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Страны
Белоруссия
Германия
Польша
США
Проекты
Евросоюз
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7 комментариев
№1
24.08.2020 09:43
Внутренние войска (Росгвардия) ОМОН или спецназ, от 30 до 40 грузовиков на трассе Петербург-Псков без номеров и опознавательных знаков. Но цвет, цвет выдает ведомственную принадлежность. Очевидцы заметили еще 17 августа.







А вот в Смоленской области, граничащей с Могилевской и Витебской батарея/дивизион Градов, скорее всего ВДВшных, которые заметили автомобилисты еще 16 августа.

https://t.me/news_5ua/823

Еще кое где видели передвижение БТРов и т.д.

Но нет информации, что что-то из этого пересекало российско-белорусскую границу. Скорее всего аккумулируется где-то вблизи нее на случай, когда будет "Уже Поздно"...
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№2
Удалено / Разжигание межнациональной розни
№3
24.08.2020 12:00
Хозяин (админ)  - барин. Только где там по тексту было разжигание межнациональной розни? Мне просто самому интересно. Я как бы за миротворческий характер взаимодействия. И за защиту западного братского народа от внешней агрессии. Я разве кого-то принижал, говорил о неполноценности?
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№4
24.08.2020 12:55
Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны в ходе акции «Путь свободы», сообщила пресс-служба литовского МИД.

«Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Белоруссии была вручена нота решительного протеста», – сообщил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, передает «Интерфакс».

По его словам, белорусский вертолет Ми-24 пересек госграницу в Медининкай.

Могли и сбить. Точнее повезло, что не сбили.
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№5
24.08.2020 15:30
Всякое государство лишь тогда,что-нибудь стоит, если оно умеет защищаться.(почти по В.И.Ленину.)
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№6
24.08.2020 15:36
Цитата, Восход сообщ. №4
Могли и сбить. Точнее повезло, что не сбили.
не могли. они то понимают, что убитые белоруссы злобным нато поставили бы крест на протестах.
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№7
24.08.2020 16:32
Цитата, aleks55 сообщ. №5
Всякое государство лишь тогда,что-нибудь стоит, если оно умеет защищаться.(почти по В.И.Ленину.)

Сейчас мы проходим великое испытание гражданской войной, которая решит, способна ли устоять эта нация или любая нация, подобная ей по рождению или по призванию. Мы сошлись на поле, где гремела великая битва этой войны. Мы пришли, чтобы освятить часть этой земли — последнее пристанище тех, кто отдал свои жизни ради жизни этой нации. И это само по себе вполне уместно и достойно.

Давайте торжественно поклянёмся, что смерть их не окажется напрасной, что эта Богом хранимая нация обретёт возрождённую свободу и что власть народа, волей народа и для народа не исчезнет с лица земли
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