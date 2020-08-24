В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил 22 августа на совещании в Гродно, что оппозиция и внешние силы могут использовать действия силовиков в качестве предлога для смены политического курса республики.

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Хренина, подобный сценарий возможен из-за расположенных вблизи государственных границ Белоруссии военных частей и подразделений. В частности, речь идет о передислоцированном из Германии в Польшу американском контингенте.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил без предупреждения реагировать на нарушение границ республики. Так глава государства отреагировал на информацию министра обороны об участившихся полетах вблизи рубежей страны.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Лукашенко с результатом 80,1%. После этого в стране не утихают акции протеста. Оппозиция, в частности, требует новых выборов.

Позже в Евросоюзе заявили, что не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск найти мирный выход из ситуации. Также ЕС выделил €53 млн на помощь гражданам страны.