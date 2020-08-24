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Известия.ru

Проектирование российской сверхтяжелой ракеты завершат в 2021 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Техническое проектирование российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса (РН СТК) планируют завершить осенью 2021 году, сообщили в пресс-службе ракетно-космического центра «Прогресс».

«В настоящее время ведется процесс согласования с головным разработчиком (ПАО «РКК «Энергия») требований технического задания на технический проект РН СТК, в соответствии с которым окончание работ запланировано на октябрь 2021 года», — пишет ТАСС в воскресенье, 23 августа.

«Роскосмос» заказал у ракетно-космической корпорации «Энергия» эскизный проект ракетного комплекса в 2018 году.

Эскизный проект в целом был одобрен «Роскосмосом». При этом как рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, в интервью агентству в декабре прошлого года, каждая часть для сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет собираться по отдельности.

В эскизном проекте был выявлен ряд недочетов, которые будут доработаны в процессе создания технического облика.

Первый запуск «Енисея» запланирован на 2028 год. Ракета способна доставить до 100 т груза на околоземную орбиту и 27 т на Луну. Также она должна использоваться для запуска пилотируемого корабля «Орел» массой 20 т.

В конце июля стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Предлагается доставлять космонавтов на Луну и околоземную орбитальную станцию с помощью многоразового пилотируемого корабля.


Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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