Боевым пловцам поможет "Спрут". В России создан новый подводный буксировщик для водолазов

Впервые в современной истории России на международном форуме "Армия-2020" представлен перспективный, не имеющий мировых аналогов, первый образец индивидуальных подводных средств движения (ПСД) — буксировщик водолазов, разработанный отечественными специалистами

Индивидуальные подводные буксировщики применяются не только в боевых и диверсионных операциях, но и в промышленности, научных исследованиях и даже в дайвинге.

До недавнего времени этой тематике в России практически не уделялось должного внимания. После распада Советского Союза изыскания в этом направлении остановились вовсе - долгие годы ни один новый образец не был принят на снабжение Военно-морского флота (ВМФ). При этом советские ПСД значительно превосходили зарубежные образцы по ряду эксплуатационных характеристик. Однако из-за отсутствия современных отечественных разработок в стране были вынуждены закупать немецкие изделия.

Специалисты гатчинского завода "Буревестник" под Санкт-Петербургом разработали ряд таких аппаратов с повышенными тактико-техническими характеристиками (ТТХ), скоростью и дальностью плавания, предназначенных для выполнения задач по доставке водолазов и грузов на значительные расстояния. Так, они восстановили утерянные компетенции и сделали настоящий прорыв на отечественном рынке подводной техники.

Среди новинок - ПСД "Спрут", выполненный на 100% из отечественных комплектующих, силовых агрегатов и аккумуляторных батарей. По отдельным характеристикам он превосходит существующие мировые аналоги и уже успешно прошел все заводские испытания, а его ТТХ даже превзошли требования, предъявляемые к нему российским флотом.

Как рождался "Спрут"

"Буревестник" - старейшее предприятие России, в 2019-м отметил 95-летний юбилей. Ранее он уже специализировался на производстве буксировщиков, тогда как за рубежом выпускались маломощные ПСД и задачи перед ними ставились более скромные. Поэтому для завода это не новое направление, а восстановление прежних эксклюзивных компетенций на основе современного уровня научно-исследовательских возможностей.

История буксировщиков водолаза насчитывает более 100 лет. Они начали использоваться еще в ходе Первой мировой войны, затем показали себя очень эффективным видом вооружения во время Второй мировой. Тогда они имели торпедообразную форму и выполняли функции торпед, только доставляемых до объекта человеком.

Затем появились буксировщики схемы Кусто (французский исследователь Мирового океана, режиссер и изобретатель - прим. ТАСС). Сейчас за рубежом используются подобные аппараты типа Farallon, Bonex и Rotinor. Имеется и американский буксировщик DPD, однако специалисты в этой области не считают его удачным.

Первые ПСД в СССР появились в конце 1950-х - начале 1960-х годов. И было это связано с крушением линкора "Новороссийск" в 1955 году в Северной бухте Севастополя. Тогда одной из версий гибели корабля была диверсия, проведенная с помощью зарубежной ПСД. Разработкой нового вида техники занялся Ленинградский кораблестроительный институт, а изготовление серийной продукции было поручено "Буревестнику". С тех пор на заводе изготавливались многочисленные модификации отечественных буксировщиков типа "Протей", "Протон" и разнообразное дополнительное оборудование к ним - транспортные контейнеры, буи, кабель-сцепки и многое другое.

Однако в 1990-х работы в этом направлении остановились. Было лишь серийное производство в 1998 году изделия "Протон-У", принятого на снабжение в 1993-м. Но 2004-м оно было прекращено и больше не возобновлялось. Спустя три года была проведена опытно-конструкторская работа (ОКР) буксировщика нового поколения, получившего название "Протон-С". Он выпускался до 2012-го, было сделано около 35 изделий для разных заказчиков, после чего производство также прекратилось.

В конце 1980-х наш флот заинтересовался "легкими" ПСД и заказал их разработку не "Буревестнику", а другим предприятиям. В результате появились изделия "Курточка" и "Нептун", которые были признаны неудачными, и их поставка была прекращена. И вот уже почти десять лет флот не получает отечественных изделий.

В апреле 2020-го ВМФ обратился к предприятиям-разработчикам с письмом, в котором предложил рассмотреть возможность создания и поставки ПСД "легкого" типа, а в конце июня сформировал тактико-технические требования к этому изделию.

Боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

"У нас уже был очень серьезный задел в области разработки легких буксировщиков, мы сразу решили ставить перед собой задачу перекрыть эти тактико-технические требования, которые выдал ВМФ. И действительно, нам это удалось, и мы сделали в исключительно в короткие сроки. С апреля уже прошли практически все заводские испытания - и бассейновые, и натурные", - рассказал ТАСС конструктор "Спрута", кандидат технических наук Петр Трошин. Он также отметил, что по своим параметрам он "превышает все запросы флота, которые предъявлены в технических требованиях".

"В 2020 году мы с помощью НИОКР в инициативном порядке за собственные средства провели работу по разработке и изготовлению опытного образца под названием "Спрут", который будет впервые ​​​​​​представлен на форуме "Армия-2020", - рассказал ТАСС генеральный директор завода "Буревестник" Сергей Старостин.

Он прошел испытания, которые проводились в специальных бассейнах и открытом водоеме профессиональными водолазами. В принципе, на сегодняшний день мы готовы его выпускать. Планируем ставить "Спрут" на серийное производство в конце 2020 года, в том числе исходя из количества заявок, которые поступят от наших потенциальных заказчиков. При этом данный аппарат мы планируем выпускать для выполнения различных задач, включая боевые Сергей Старостин, генеральный директор завода "Буревестник"

На форуме можно будет увидеть еще два образца, которые "Буревестник" готов поставлять для нужд ВМФ России и различных силовых ведомств. Это "Фактор" и "Протон-СН".

Первый отличается как маневренностью, эргономичностью и удобством управления плаванием, так и возможностью комфортно транспортировать грузовые контейнеры различного назначения. По словам разработчиков, "Фактор" предполагается наиболее приспособленным для проведения штурмовых, антитеррористических и спасательных операций. "Протон-СН" же выполнен по схеме, ставшей уже классической для отечественных буксировщиков.

Подводные буксировщики "Фактор" и "Протон-СН" Источник изображения: © ОАО "Завод "Буревестник"

​​​​​"Эти аппараты предназначены для более традиционных задач, которые выполняет наш спецназ ВМФ. А вот "Спрут" - это изделие очень широкого профиля, и оно может выполнять задачи, которые вообще традиционно относятся к самым легким буксировщикам. Это малая скорость, это очень высокая маневренность, - рассказывает конструктор изделия Трошин. - Они максимально приспособлены для того, чтобы заплывать в какие-то объекты, осматривать какие-то сложные конструкции типа опор мостов и прочие. Также причальные стенки - там, где нужна очень большая маневренность и, соответственно, малые массогабариты, чтобы пролезать везде, вот там используются вот такого рода буксировщики".

Нам было очень интересно поработать с этой схемой. И мы рады, что результат нашего труда превзошел наши ожидания. Надеюсь, удовлетворит и наших заказчиков Петр Трошин, конструктор "Спрута", кандидат технических наук

Сложность при создании "Спрута" была в том, чтобы сделать сбалансированную систему. "Боролись за вес, боролись за живучесть, боролись за крепость. А все это друг на друга влияет отрицательно. Выбираешь побольше батарею - у тебя вес становится больше, а этот баланс соблюсти - это самое сложное, но победили", - рассказал ТАСС главный инженер "Буревестника" Константин Богдан.

Подводные буксировщики "Фактор" и "Протон-СН" Источник изображения: © ОАО "Завод "Буревестник"

По его словам, изделие будет в любом случае улучшаться в будущем. Уже сейчас создатели видят огромный модернизационный потенциал аппарата. "Мы сейчас нашли баланс между источником питания, двигателем, винтом и весом - вот это основная задача сейчас была. Плюс эргономику попытались улучшить, сами плавали, смотрели", - говорит Богдан.

Превосходство под водой

Несмотря на свой традиционный для зарубежных аналогов внешний вид, "Спрут" является самой последней разработкой в этом ряду и выполнен в соответствии с новыми требованиями. "Если сравнивать наш аппарат с аналогами зарубежных стран, то у нас он практически по всем параметрам имеет превосходство, - рассказывает Старостин. - Он состоит из материалов, которые полностью изготовлены в России на российском высокотехнологичном оборудовании. Тем самым мы выполняем цели и задачи, поставленные в рамках госпрограммы по импортозамещению".

"Испытания проводились водолазом-профессионалом, офицером спецназа Сергеем Лебедевым, имеющим опыт управления фактически всеми средствами передвижения данного типа - американскими, немецкими и иными. Как правило, Сергей не многословен, но после проведенных испытаний он сказал: "Очень хороший аппарат". И для нас это была хорошая оценка", - рассказал Старостин.

Подводные буксировщики "Фактор" и "Протон-СН" Источник изображения: © ОАО "Завод "Буревестник"

Сергей Лебедев также согласился поделиться с ТАСС своими впечатлениями об испытаниях ПСД "Спрут". "Он типовой аппарат. Аналогии есть и английские, и немецкие. Но то, что это отечественная разработка, и то, что у нас таких еще не делали, это уже хорошо, - отметил он. - Этот аппарат машинно-судового класса. Завод раньше делал такие машины - дальноходные и дальнобойные. Но они предназначены, чтобы таскать грузы на большие расстояния, а, допустим, если спелеолог или работа в замкнутом пространстве. Машина профессиональная, но уже тяжеловата. Большим аппаратом не развернешься. У нас в России был вот этот недостаток, что такого класса аппарата как раз и не было".

Сравнивая его с Rotinor RD2, Лебедев отмечает, что это машина немножко другого класса. "На мой взгляд, отечественная лучше. Rotinor - среднего класса, потому что там надо всегда держать ручку на скорости, и если ты отпускаешь, то машина останавливается. Так минут 20 подержишь, потом предплечье болит так, что руки просто немеют - очень тяжело. А у нашей - машину включаешь и едешь. Вот такой минус у иностранных машин", - говорит он.

О том, что "Спрут" значительно превзойдет аналоги, используемые в нашей стране, и будет соответствовать самым последним зарубежным разработкам в параметрах ТТХ, говорят некоторые цифры. Так, под водой аппарат разгоняется до 4,5 узлов (более 8 км/ч). Для сравнения: скорость движения под водой у советского буксировщика "Нептун" была лишь 1,5 узла, а у современных немецких аппаратов Bonex Infinity RS и Rotinor RD2 - 3 и 4 узла соответственно. "Когда военные начинают заказывать - нам скорость побольше, я просто всегда говорю: вы попробуйте поехать сначала, это физически невозможно. Потому что на большой скорости сдувает загубник, маску", - поясняет Лебедев.

Также у нашего самая меньшая масса (с аккумуляторными батареями) - 34 кг. У немцев - по 40 и 42 соответственно, у советского образца - 35. Время зарядки батарей составляло восемь часов, а у современного - уже три.

Подводные буксировщики "Фактор" и "Протон-СН" Источник изображения: © ОАО "Завод "Буревестник"

Что касается дальности плавания на оптимальной скорости, то у зарубежных изделий эти цифры в открытой печати не публикуются. Известно, что у "Нептуна" было три мили, у "Спрута" - десять. Рабочая глубина погружения - 60 м. Но больше и не нужно, считают специалисты. "Глубина, которая обозначена, она не максимальная, а та, на которой работают реально водолазы в таких условиях. Никто не работает свыше 60 метров", - отмечает Богдан.

После Rotinor RD2 ничего нового у наших зарубежных коллег не появилось. Поэтому мы ориентировались на самые последние достижения Bonex и Rotinor и ставили себе задачу перекрыть те параметры, которые дали они. И перекрыли — по дальности, по скорости, и уложились в те же массогабаритные характеристики Петр Трошин, конструктор "Спрута", кандидат технических наук

"Машина своего класса, я пробовал, вопросов нет. Единственное что - надо обучать, потому что, когда человек первый раз сядет, у него не получается - он начинает грязью поливать, - заключает Лебедев. - И одно дело в бассейне, а другое - в открытой воде, страшновато. И психологически очень тяжело, не каждый человек сможет".

К примеру, Москва-река — хорошая река, только у нее есть небольшие подлости. Растут деревья по берегам, и под них бьет волна, а потом дерево падает — и вроде берег нормальный, а когда ныряешь — оно под водой. Я был на испытаниях в Москве. Несколько раз влетал в эти деревья. Если на полной скорости, то срывает маску, загубник, и, если психологически не готов, это предпосылка к происшествию Сергей Лебедев, офицер спецназа

По словам главного инженера "Буревестника", важной особенностью "Спрута" является его применение при десантировании с воздуха и через торпедные отсеки подводных лодок. Кроме этого, развитие проекта может предусматривать размещение дополнительного оборудования, такого, как обтекатель для достижения высоких скоростей, подводной навигационной панели, станций навигационно-поисковой панели и панели гидроакустической связи, а также элементов комплекта специального водолазного снаряжения.

"Мы при разработке изделия наметили, что оно должно быть морским обитателем ("Спрутом"), а поскольку у нас была уже линейка, продуманная дальше, то, соответственно, каждое изделие на будущее имеет свои имена. Он - первый, еще как минимум четыре изделия у нас в перспективе", - говорит Богдан.

Применение "Спрута" возможно для охраны портов, мостов, ГЭС и АЭС, а также в зоне ЧС, где необходима оперативная доставка людей и грузов под водой. Разработчики заверяют, что при дальнейшем развитии проекта возможно рассмотрение вопроса о создании его беспилотной модификации.

"Нам соревноваться не с кем"

Сегодня легкие буксировщики стоят на вооружении в ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, Росгвардии, Сил спецопераций МО РФ и ВМФ. Поэтому рынок сбыта для "Спрута", считают разработчики, весьма обширный и может исчисляться несколькими тысячами изделий. А в дальнейшем может потребоваться производить и разнообразное дополнительное оборудование и комплектующие. Поэтому экономическая целесообразность проведения настоящей работы у конструкторов и инженеров "Буревестника" не вызывает никаких сомнений.

"Техническое задание, которые мы получили от ВМФ, содержало определенные ТТХ к аппарату. В рамках проводимой работы, а также анализа ТТХ зарубежных аналогов мы приняли решение улучшить характеристики аппарата "Спрут" до максимально возможных, фактически мы превзошли заданные ВМФ параметры и создали аппарат, который на сегодняшний день не имеет аналогов в мире и является перспективнейшим изделием. При этом для российских силовых структур мы планируем производить аппараты различной модификации, - говорит Старостин. - Российские силовые структуры выполняют различные задачи, поэтому для обеспечения их эффективного выполнения мы готовы выпустить определенные серии".

Подводные буксировщики "Фактор" и "Протон-СН" Источник изображения: © ОАО "Завод "Буревестник"

"У нас должна быть линейка: легкий аппарат, который сделали, средний и тяжелая машина (дальнобойная, быстроходная). И каждый предназначен для выполнения своих задач, - считает Лебедев. - Допустим, если у нас, бывает, контрабанду провозят на корпусах судов, тут мощная машина ни к чему. К примеру, просто осмотреть корпус, поэтому тут легкий вариант - самый подходящий".

Мы очень надеемся, что нас ждет большая серия испытаний в разных силовых ведомствах — и не только на флоте. Мы готовы подогнать и это изделие, и другие под их конкретные пожелания по тактико-техническим параметрам Петр Трошин, конструктор "Спрута", кандидат технических наук

По его словам, завод сделал "огромный шаг вперед вот именно в этом плане". "И, может быть, даже и спасибо, что жизнь так сложилась, что у нас была эта пауза. Обычно завод настолько занят серийной продукцией, что заниматься наукой и исследованием ему просто некогда. И вот эта пауза нам как раз дала возможность позаниматься этим от всей души, поэкспериментировать, поплавать, никуда не спеша, когда заказчик не дышит в спину, когда сроки не давят. И мы это время провели очень творчески и сами очень довольны результатами своего труда", - отмечает Трошин.

Если говорить о научно-технической конкуренции, то ее нет, полагает он. "Пожалуйста, пусть выставят какое-нибудь альтернативное нашему изделие - мы с удовольствием примем участие в сравнительных испытаниях и будем готовы выслушать объективную оценку, если наше изделие чем-то кому-то не подходит по сравнению с другими образцами. Но дело в том, что нам соревноваться не с кем", - говорит конструктор, подчеркивая тем самым уникальность и эксклюзивность "Спрута".

Конечно, новый отечественный буксировщик только-только начинает свою жизнь, впереди его ждут еще многочисленные государственные испытания и на флоте, и в других силовых структурах, где он будет необходим и востребован. Генеральный директор завода "Буревестник" Старостин уверен, что "Спруту" "совершенно ничего не страшно, потому что наш аппарат никого не подведет". Что касается объема выпуска аппаратов, то тут, конечно, будет зависеть от количества конкретных заказов. В год завод сможет выпускать более 300 единиц.

Роман Азанов