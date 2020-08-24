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Известия.ru

Источник назвал дату запуска ракеты «Союз» со спутниками «Гонец»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Первый запуск спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» предварительно запланирован на 24 сентября. Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Планируемый на 24 сентября запуск трех спутников «Гонец-М» позволит заменить космические аппараты, срок активного существования которых подходит к концу, в целях поддержания группировки в штатном составе — 12 спутников по три аппарата в четырех плоскостях», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о переносе первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи с помощью «Союза» с середины на конец 2020 года. До этого спутники «Гонец-М» выводились на орбиту ракетами «Рокот».

Система предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера. Также ее планируют использовать для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.


Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Рокот
Проекты
2020-й год
Союз РН
Союз-2 РН
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