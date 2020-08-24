Поставка бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" в войска может начаться в этом году

Защищенные автомобили «Тайфун-ВДВ» во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы на Красной площади.

Машина уже прошла весь цикл госиспытаний

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Серийные поставки новейших бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" в российские войска может начаться уже в этом году. Об этом в преддверии форума "Армия-2020" ТАСС сообщили в пресс-службе "Ремдизеля".

"Серийное производство защищенного автомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ" должно начаться после присвоения литеры "О1", и, соответственно, прохождения государственных испытаний. В соответствии с планами, поставки машин в серийном облике в Вооруженные силы России могут начаться уже в этом году", - сообщили в "Ремдизеле".

В компании уточнили, что машина уже прошла весь цикл госиспытаний и ожидает присвоения литеры "О1".

Накануне Дня ВДВ командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что "Тайфун-ВДВ" пойдет в серию в 2021 году, а в этом - в опытно-войсковую эксплуатацию в Воздушно-десантные войска.

Тайфун-ВДВ" К4386 имеет колесную формулу 4х4, комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке.