В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в Ростех).

"Мы уже изготовили опытные образцы (боевых модулей – ред.) для легких катеров ВМФ и передаем их на испытания. Кроме того, боевые модули нашли свое применение на роботизированных охранных системах, которыми занимается министерство обороны", - сказали в концерне.

Там отметили, что выбор Минобороны в отношении этих боевых модулей не случаен. "Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет", - добавили в УВЗ.

В составе "Уралвагонзавода" разработку и производство модулей ведет АО "Электромашина".

Впервые презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля прошла на форуме "Армия" в 2016 году. Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.