В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в Ростех).
Там отметили, что выбор Минобороны в отношении этих боевых модулей не случаен. "Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет", - добавили в УВЗ.
В составе "Уралвагонзавода" разработку и производство модулей ведет АО "Электромашина".
Впервые презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля прошла на форуме "Армия" в 2016 году. Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.