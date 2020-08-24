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Известия.ru

Зеленский захотел заключить военное соглашение с Турцией

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил надежду на заключение нового военного соглашения между двумя странами.

«Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях «Объединенные усилия — 2020», запланированных в Украине на последнюю декаду сентября», — отметил украинский президент 22 августа.

Лидеры также обсудили подготовку к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня, а также подчеркнули важность проведения очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Эрдоган поздравил украинского президента с установлением полного режима прекращения огня на Донбассе и пригласил посетить Турцию с визитом. В ответ Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу за «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

9 августа стало известно, что Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. В планах у компании создание новейшего беспилотника.


Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Страны
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Военные учения
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