Зеленский захотел заключить военное соглашение с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил надежду на заключение нового военного соглашения между двумя странами.

«Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях «Объединенные усилия — 2020», запланированных в Украине на последнюю декаду сентября», — отметил украинский президент 22 августа.

Лидеры также обсудили подготовку к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня, а также подчеркнули важность проведения очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Эрдоган поздравил украинского президента с установлением полного режима прекращения огня на Донбассе и пригласил посетить Турцию с визитом. В ответ Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу за «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

9 августа стало известно, что Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. В планах у компании создание новейшего беспилотника.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich