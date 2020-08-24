Истребительский спрос: ВКС получат новейшие ракеты по рекордному контракту

Высокоточные Р-77-1 для воздушного боя на средней дистанции обойдутся в 65 млрд рублей

Министерство обороны заказало для российских истребителей новейшие ракеты воздушного боя Р-77-1 на 65 млрд рублей, рассказали «Известиям» источники в ВПК. Рекордный контракт позволит оснастить новинками все типы истребителей ВКС, ликвидировав дефицит современных боеприпасов класса «воздух–воздух». Активная головка самонаведения дает Р-77-1 большое преимущество перед предшествующими моделями и по характеристикам она не уступает современным зарубежным разработкам, считают эксперты.

Крупнейшая поставка

Контракт уже находится на стадии исполнения и поставки ракет по нему ведутся, добавили источники. Ракеты «воздух–воздух» средней дальности Р-77-1 закуплены в модернизированном варианте, прошедшем через импортозамещение. Теперь они смогут максимально использовать возможности мощных бортовых радиолокаторов Су-35 и Су-57. Ракета получила обновленную головку самонаведения с дополнительными режимами работы, универсальную цифровую шину связи и переработанное программное обеспечение. Это позволит ей надежнее определять цель даже в условиях использования помех.

Этот контракт — самая крупная из известных закупок высокоточных боеприпасов для отечественной авиации. Ранее пальму первенства удерживала закупка в 2015 году партии той же модели ракет на сумму 13 млрд рублей.

Военное ведомство не называло количество заказанных боеприпасов. Но, исходя из параметров экспортных контрактов на ракеты этого семейства, речь в новом контракте идет о нескольких тысячах единиц. Их можно использовать не только на новейших истребителях, но и на машинах поколения 4++, прошедших модернизацию тяжелых перехватчиках МиГ-31БМ, а также истребителях-бомбардировщиках Су-34.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

По современным зарубежным доктринам воздушного боя именно схватки на средней дистанции будут решать исход противостояний истребителей. Поэтому важны характеристики ракет такой дальности.

Ракеты «воздух–воздух» средней дальности семейства Р-27, которыми вооружены российские истребители, давно пора менять, полагает заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Они хорошие, я много их пускал, но сейчас самолеты оснащаются современным цифровым оборудованием, а ракеты Р-27 аналоговые. Новые боеприпасы спроектированы по принципу «выстрелил–забыл». Я обнаружил цель, пустил ракету и могу переключить внимание на другие. А раньше нужно было долго «подсвечивать» цель своим локатором. Обычная Р-27 летит на «пятнышко», которое отражается от объекта, — пояснил он.

У новой ракеты координаты цели передаются в программное обеспечение. После пуска она самостоятельно выходит в запрограммированную точку и примерно за 30 км до цели включает собственную радиолокационную станцию, сама определяет, с какого направления атаковать, рассказал Игорь Маликов.

— Такие боеприпасы значительно увеличивают эффективность наших истребителей. По своим возможностям Р-77-1 соответствует аналогичным американским разработкам, — заключил эксперт.

Справка «Известий» Ракета Р-77-1, известная также под экспортным наименованием РВВ-СД, предназначена для воздушных боев на средней дальности, когда противники даже не видят друг друга. С ее помощью можно уничтожить цель на расстоянии до 110 км. Она пригодна для поражения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, в том числе выполненных с использованием технологий малозаметности stealth. При стартовой массе 190 кг ракета несет мощную боевую часть со стержневыми поражающими элементами. При подлете к цели на несколько метров бесконтактный лазерный взрыватель дает команду на подрыв. Образующееся поле осколков не оставляет шансов даже большим самолетам. Мишень будет поражена на высотах от 20 м до 25 км.

Ракетная недостаточность

Российская боевая авиация только начинает массово получать ракеты с активными головками самонаведения. Пока истребители применяют боеприпасы семейства Р-27 с полуактивным наведением. Даже в Сирию самолеты первоначально отправились с этими морально устаревшими советскими моделями. На видеокадрах и фотографиях с авиабазы Хмеймим новые Р-77-1 появлялись редко.

Исходная версия Р-77 была разработана еще в конце 1980-х как ответ на американскую ракету «воздух–воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Серийно производить ее планировалось на украинском предприятии «Артем». Но после распада СССР наладить выпуск так и не удалось.

Ограниченные партии Р-77 собирали в РФ на опытном производстве их разработчика — госМКБ «Вымпел» — в кооперации с украинскими предприятиями. Новинку под экспортным обозначением РВВ-СД охотно приобретали традиционные покупатели российского оружия. Больше всего их получили Китай и Индия. При этом для отечественных ВВС эти ракеты не поставлялись. Лишь в 2009 году их небольшое количество закупили для истребителей Су-35С, проходивших тогда испытания.

Управляемые ракеты малой дальности Р-73 и Р-60, средней дальности Р-27Т и Р-27Р Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly Kuzmin

Разрыв связей с украинскими заводами после 2014 года заставил искать российские альтернативы компонентам ракеты. По словам главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, пришлось провести масштабные работы по импортозамещению и локализации ее производства. В варианте с использованием только российских комплектующих боеприпас получил обозначение Р-77-1.

Выпуск головок самонаведения — самого сложного элемента ракеты — был налажен на подмосковном предприятии «Агат». Параллельно ее усовершенствовали, добавив новые режимы работы и изменив программное обеспечение.

Полный перевод производства в Россию позволил в 2015 году заказать первую массовую партию. Новый, еще более масштабный договор на поставку усовершенствованных ракет превосходит предыдущий по стоимости в несколько раз.

Антон Лавров