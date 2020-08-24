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Управлять танком будут поворотом головы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» на военно-техническом форуме «Армия-2020» продемонстрирует новую систему управления бронетехникой.

Разработка основана на технологиях виртуальной реальности.

«Высокоточные комплексы» представляют концепт «прозрачной брони» — комплекса супервизионного обзора местности и прицеливания «Параллакс». Эта система фактически превращает боевую машину в робота, которым можно управлять дистанционно с помощью очков виртуальной реальности. Через очки оператор видит максимально реалистичную картину поля боя, поворотом головы может управлять башней, а с помощью малогабаритного джойстика огнём. При этом сам оператор остается неуязвим», - заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Ранее российская армия уже внедрила ряд технологий, основанных на виртуальной реальности, которые используются для подготовки военнослужащих. 

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
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