Управлять танком будут поворотом головы

Холдинг «Высокоточные комплексы» на военно-техническом форуме «Армия-2020» продемонстрирует новую систему управления бронетехникой.

Разработка основана на технологиях виртуальной реальности.

«Высокоточные комплексы» представляют концепт «прозрачной брони» — комплекса супервизионного обзора местности и прицеливания «Параллакс». Эта система фактически превращает боевую машину в робота, которым можно управлять дистанционно с помощью очков виртуальной реальности. Через очки оператор видит максимально реалистичную картину поля боя, поворотом головы может управлять башней, а с помощью малогабаритного джойстика огнём. При этом сам оператор остается неуязвим», - заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Ранее российская армия уже внедрила ряд технологий, основанных на виртуальной реальности, которые используются для подготовки военнослужащих.