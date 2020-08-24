«Мы предупредили»: Лукашенко привел войска в боевую готовность

Лукашенко поручил реагировать "без предупреждения" на нарушение границы

При нарушении западных границ Белоруссии необходимо реагировать "без предупреждения". Об этом заявил руководству Минобороны глава республики Александр Лукашенко. Ранее он сообщил, что привел основные части вооруженных сил страны в боевую готовность. "Самое серьезное решение за четверть века" он принял, потому что войска НАТО подходят к границам страны.

Белорусские военные должны без предупреждения реагировать на нарушение границы страны на западе. Такой приказ руководству Минобороны дал глава республики Александр Лукашенко.

«Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», - подчеркнул Лукашенко в ответ на оперативный доклад главы оборонного ведомства Виктора Хренина.

Министр обороны Белоруссии доложил главнокомандующему, что войска НАТО в Литве "подходят к границе, разворачиваются и уходят". "Но мы их видим. Если в воскресенье будет в нашу сторону [движение сил НАТО], если так произойдет, то мы будем действовать в соответствии с ситуацией", - предупредил Хренин.

Он добавил, что «наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны». Там, по словам главы министерства, «в течение длительного времени реализуется целый ряд мероприятий по убеждению» белорусов в их «этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших соседей Республики Беларусь".

Помимо этого, он предположил, что на территорию западных регионов страны могут попытаться проникнуть «деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада».

Причем проникнуть они могут «как легальными, так и нелегальными способами". Их целью, считает Хренин, будет «наращивание усилий по дестабилизации обстановки» внутри Белоруссии.

"При этом возможны различные провокации по нарушению воздушного пространства и государственной границы", - заключил глава Минобороны.

Александр Лукашенко убежден, что внутренние многочисленные митинги против его победы на выборах организованы «иностранными силами». По его мнению, они используют сценарий «цветных революций». Но эта ситуация особенна, так как применяется еще и внешний фактор, передает агентство "БелТА".

Глава Белоруссии уверен: оппоненты намерены рассредоточить силы белорусской армии и правоохранительных органов, а также отвлечь их от внутренней ситуации и осложнить положение на границе. Параллельно с этим, заметил Лукашенко, в стране активизируются протесты и бандитизм.

«Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Белоруссии можно поставить крест», - разъяснил схему действий противника президент республики.

По словам Хренина, Белоруссия будет проводить с 28 по 31 августа тактические учения из-за сложившейся ситуации у белорусских границ на гродненском тактическом направлении. Была также создана сводная группировка.

Министр уже говорил об этих учениях, утверждая, что в данной ситуации речь идет о вмешательстве в дела государства. В ходе маневров военные будут отрабатывать ведение обороны на гродненском направлении. В учениях будут задействованы воинские части механизированных соединений, силы специальных операций, военно-воздушные силы (ВВС). Кроме того, примут участие и войска противовоздушной обороны (ПВО), разведка, войска радиоэлектронной борьбы, ракетные войска и артиллерийские части. Основная задача - «сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости» страны.

Ранее Лукашенко заявил, что принял «самое серьезное решение за четверть века» - привел основные части ВС Белоруссии в боевую готовность.

Он посетовал, что властям страны приходится заниматься стабилизацией обстановки вместо того, чтобы заниматься экономикой. «Прежде всего, это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня», - заявил президент.

Лукашенко подчеркнул, что помимо внутренней нестабильности, появился еще и внешний фактор - «серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости» от границ Белоруссии на территории Польши и Литвы.

Ангелина Мильченко