Ракету-носитель "Ангара" доставили на космодром Плесецк

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты могут возобновиться осенью 2020 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара", отправленная с территории Центра им. М. В. Хруничева, на днях была доставлена на космодром Плесецк для подготовки к запуску. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Железнодорожный эшелон с тяжелой ракетой "Ангара-А5" прибыл на космодром на днях", - сообщил собеседник агентства.

В ночь на 14 августа Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк с территории Центра им. М. В. Хруничева. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета должна прибыть на северный космодром для подготовки к летным испытаниям 17 августа.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" могут возобновиться осенью 2020 года. Позднее он уточнял, что "Ангара" будет передана военным в июле.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.