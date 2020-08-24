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ТАСС

Космонавт рассказал о самочувствии экипажа МКС, изолированного из-за утечки воздуха

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Экипаж «Союз МС-16»
Экипаж «Союз МС-16» в составе Анатолия Иванишина (командир) и Ивана Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASAКристофера Кэссиди (бортинженер-2).
Источник изображения: vpk-news.ru

По словам Ивана Вагнера, система регенерации кислорода была переведена в более производительный режим

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди чувствуют себя хорошо, изолировавшись на три дня в двух российских модулях. Об этом сообщил космонавт Иван Вагнер.

"Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли", - написал Вагнер на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам космонавта, система регенерации кислорода была переведена в более производительный режим, также установлены дополнительные поглотительные патроны углекислого газа. Для гостя российского сегмента - Криса Кэссиди - спальное место подготовлено в модуле "Поиск". "Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже неплохо", - отметил Вагнер.

Космонавт также пояснил, что несмотря на утечку воздуха, поводов для беспокойств нет, поскольку она "не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации".

Накануне экипаж МКС перешел в российский сегмент и закрыл люки. В течение трех дней они будут находиться в объеме модулей "Звезда" с кораблем "Прогресс МС-15" и "Поиск" с кораблем "Союз МС-16", чтобы найти модуль, в котором происходит утечка воздуха: космонавты контролируют атмосферу по мановакуметрам, а Земля - по телеметрии давление в модулях.

Утечка воздуха на МКС

В четверг источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа".

В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж МКС в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента. Как уточнили в госкорпорации, во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".

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