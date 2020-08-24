При крушении Ан-26 погибли 17 человек… и много денег

В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26 компании South West Aviation. Первым видео с места крушения опубликовал Telegram-канал Aviaincidents. На видеозаписи видно горящие части воздушного судна.

Как следует из сообщения местных СМИ, самолет разбился спустя несколько минут после взлета из аэропорта в столице Южного Судана Джубе. По информации представителя аэропорта, самолет направлялся из Джубы в города Вау и Авейль.

Позже к освещению событий подключилось агентство Синьхуа, которое сообщило, что в результате крушения погибли 17 человек, из которых двое — члены экипажа. Место крушения находится неподалеку от жилых кварталов, поэтому около разбившегося самолета вскоре появилось большое количество местных жителей.

Они бросились собирать банкноты разбросанные вокруг горящего воздушного судна — как выяснилось, кроме мотоциклов, запчастей и продуктов питания, самолет перевозил крупную сумму денег, предназначавшуюся для выплаты зарплаты сотрудникам большого предприятия.

Как пишут местные СМИ, этот ажиотаж осложнил работу спасателей, которым итак пришлось нелегко.