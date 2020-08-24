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В рамках форума «Армия-2020» уральцы увидят «Матильду» и «Стюарт»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бронетехнику стран антигитлеровской коалиции впервые покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге. В их числе будет легендарный советский танк Т-34, самый массовый в своем классе американский танк М3 «Стюарт» и средний пехотный британский танк «Матильда».

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, кроме того, гости смогут увидеть советские самоходные артиллерийские установки СУ-5-2 и СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, внедорожник «Виллис-МВ». Всю эту технику представил для форума музей Уральской горно-металлургической компании.

Также можно будет посмотреть на зенитную прожекторную станцию на базе ЗиС-5 и 76-миллиметровую дивизионную противотанковую пушку ЗиС-3. Их для «Армии-2020» предоставил военно-патриотический парк «Патриот» в Верхней Пышме Свердловской области.

РГ отмечает, что также в рамках форума будет организована выставка из более чем 150 современных образцов техники, которая стоит на вооружении Центрального военного округа. В Екатеринбурге форум пройдет с 27 по 29 августа на полигоне Свердловский.

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