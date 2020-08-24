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РИА Новости

Будет изюминкой. На форуме "Армия-2020" покажут экспортную версию С-300В4

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Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит"
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 22 августа / Радио Sputnik. Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" представит на форуме "Армия-2020" экспортную версию ЗРК С-300В4 "Антей-4000" вместе с новейшей пусковой установкой нестратегической системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает argumenti.ru.

"Пусковая установка 51П6Е2 обновленного ЗРК С-300В4 станет изюминкой. Система "Антей-4000" включает в себя пусковую установку 9А83М-2Е, транспортно-заряжающую машину 9А84М-1Е и ракеты класса "земля-воздух" 9М83МЭ и 9М82МЕ в транспортных и пусковых контейнерах, которые будут размещены на видном месте, чтобы привлечь внимание посетителей", – сообщили в пресс-службе "Алмаз-Антей".

Также на форуме будут показаны зенитно-ракетные комплексы "Викинг" и "Тор-Э2", зенитный ракетный модуль пусковой установки Тор-М2КМ, боевая машина "Тайфун-ПВО" отряда противодействия, самолеты-наводчики с переносными зенитно-ракетными комплексами и беспилотник с ТРД от многоцелевого комплекса подготовки целей "Адъютант".

Ранее радио Sputnik сообщало, что стало известно, когда армия получит системы ТОС-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
С-300
С-300В
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Тор ЗРК
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