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Военно-промышленный курьер

Военно-морская база в Балтийске выходит на новый уровень

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Источник изображения: vpk-news.ru

После модернизации причальная инфраструктура, обеспечивая жизнедеятельность кораблей и судов Балтийского флота во время стоянки, позволит и заботиться об экологии в районах базирования.

На сегодня в гаванях Балтийской ВМБ уже заменены все коммуникации, обеспечивающие стоянку, выполнен капитальный ремонт причального фронта, в ходе которого уложены новые кабельные линии электроснабжения и водопровод, выполнена антикоррозийная защита, ремонтируются подъездные пути. Кроме того, построены очистные сооружения с возможностью трехступенчатой очистки сточных вод, смонтирована новая ливневая канализация.

Модернизированные причалы позволят размещать корабли новых и перспективных проектов от 3-го до 1-го ранга – сторожевиков, корветов, фрегатов, эсминцев, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. Также повысится уровень безопасности стоянки, уменьшится зависимость от погодных условий.

Общая протяженность нового причального фронта составляет около 3 километров. Работы ведет 413-й филиал ФГУП ГВСУ № 4, на объекте задействованы более 100 специалистов и около 40 единиц различной строительной техники.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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