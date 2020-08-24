Лукашенко заявил, что Белоруссия справится с кризисом без ОДКБ

МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члены ОДКБ заняли позицию "не отдавать на поругание" республику, но Минск справится сам, хотя благодарен за поддержку.

"Хочу предупредить и напомнить: это не только наша граница, это граница Союзного государства и это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет RT.

"И руководство нашей страны, и руководство членов ОДКБ заняли твердую позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим. Я благодарен главам тех государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен - мы справимся сами", - добавил он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.