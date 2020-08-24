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Интерфакс-АВН

Лукашенко уверен, что ОДКБ поддержит его в ситуации в Белоруссии

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Амир Исаев

Минск. 22 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержит его против организаторов протестов в стране, которые, по его словам, действуют из-за рубежа.

"Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу здесь предупредить и напомнить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства, это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Руководство страны и ОДКБ твердую заняли позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим", - заявил Лукашенко на митинге в Гродно в субботу.

При этом он поблагодарил поддержавших его глав государства, но при этом выразил уверенность, что "мы справимся сами".

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА.

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Страны
Белоруссия
Польша
Компании
ОДКБ
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