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Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Минск. 22 августа. "ИНТЕРФАКС-ЗАПАД" - Западные страны открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии, заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.

"Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. (...) На западной границе неспокойно: бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние нашего суверенного государства", - сказал Лукашенко.

"Кто-то, даже потирая руки, вспоминает про "восточные кресы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом", - заметил он.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА.

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Страны
Белоруссия
Польша
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