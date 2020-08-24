Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи.

Минск. 22 августа. "ИНТЕРФАКС-ЗАПАД" - Западные страны открыто вмешиваются во внутренние дела Белоруссии, заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на митинге в Гродно.

"Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. (...) На западной границе неспокойно: бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние нашего суверенного государства", - сказал Лукашенко.

"Кто-то, даже потирая руки, вспоминает про "восточные кресы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом", - заметил он.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с президентскими выборами 9 августа, результаты которых не признала оппозиция. В стране проходят акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью "отсечь" Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - ИФ) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА.