Наследнику ПТ-76 пророчат большой экспортный потенциал

В России начались госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В ближайшие полтора года машину проверят в морских условиях, высокогорье, разных климатических зонах при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию. На каждом из этапов будут проходить стрельбовые испытания.

По словам первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова, модернизированный танк стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, которые ранее прошли проверку на БМД-4М и БМП-3.

Удалось достичь повышения командной управляемости, в обновленной машине установлен программно-технический комплекс для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Аналогов «Спрута» в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом, сказал Артяков.