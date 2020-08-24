Войти
Военно-промышленный курьер

Наследнику ПТ-76 пророчат большой экспортный потенциал

343
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В России начались госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В ближайшие полтора года машину проверят в морских условиях, высокогорье, разных климатических зонах при температурах от -40 до +40 градусов по Цельсию. На каждом из этапов будут проходить стрельбовые испытания.

По словам первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова, модернизированный танк стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части, информационно-управляющей системы шасси, которые ранее прошли проверку на БМД-4М и БМП-3.

Удалось достичь повышения командной управляемости, в обновленной машине установлен программно-технический комплекс для работы в составе автоматизированной системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Аналогов «Спрута» в мире не существует, и потому она обладает высоким экспортным потенциалом, сказал Артяков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-3
Компании
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Похожие новости
24.08.2020
Начаты государственные испытания модернизированного легкого танка «Спрут-СДМ1»
24.08.2020
Авиадесантируемый танк "Спрут-СДМ1" передали на государственные испытания
24.08.2020
Единственный в мире плавающий танк вышел на госиспытания
13.08.2019
Ведущему КБ по разработке легкобронированной гусеничной техники – 65 лет
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19