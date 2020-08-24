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РИА Новости

Лукашенко рассказал о своем самом серьезном решении "за четверть века"

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал "самым серьезным решением за четверть века" приведение основных частей вооруженных сил в полную боевую готовность и переброску войск на западное направление.Лукашенко после посещения Гожского полигона приехал в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200822/1045526275/Lukashenko-raskryl-osobennost-proiskhodyaschikh-sobytiy-v-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава государства констатировал: вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.Он в связи с этим отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Страны
Белоруссия
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