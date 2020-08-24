«Роскосмос» показал «космических агентов» СБУ

«Роскосмос» в Twitter показал «первых космических агентов» Службы безопасности Украины (СБУ).

«А это, по версии СБУ, их первые космические агенты: "Білка" та "Стрілка"», — отметила пресс-служба госкорпорации, используя бывший аккаунт гендиректора Дмитрия Рогозина Rogozin.

Сообщение сопровождалось изображением пары собак в темных очках и вышиванках.

Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на подобную активность госкорпорации. «С сатирой в адрес американцев не получилось, надо реванш. И опять, многострадальная Украина. Ну ей-богу, ну читайте по бумажке, не надо ни слова от себя», — написал LevKorovin1. «Какой позор, что вы это вещаете от имени российской космонавтики», — заметил kolesglock. «Я так понимаю, обещанную в 2006 базу на Луне уже развернули и можно расслабиться и похохмить?», — написал Alex_Neforo.

Таким образом «Роскосмос» прокомментировал заметку РИА Новости о ролике Службы внешней разведки (СВР) Украины под названием «Работа за пределами страны. Один из нас — украинский 007». Как пишет агентство, на видео показано, как украинский шпион «передает» секретные данные через затопленную орбитальную станцию «Мир».

В июле ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»), задержала советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, за которым, по словам адвоката Ивана Павлова, СВР России следила как минимум с осени 2019 года.

В июне личный аккаунт Рогозина в Twitter стал официальной страницей госкорпорации, поскольку, как пишет РБК, в «Роскосмосе» было принято решение использовать популярную страницу менеджера «для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации».