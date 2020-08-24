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РИА Новости

Военное строительство в России за полгода ускорилось на треть

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Строительство военного медицинского центра в Нижним Новгороде
Строительство военного медицинского центра в Нижним Новгороде.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

<strong>МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.</strong> Более 1,8 тысячи зданий военного назначения возвели в интересах Вооруженных сил России за полгода – это на треть больше, чем годом ранее, сообщила в среду руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.На сегодня, по ее словам, введены в эксплуатацию "1848 зданий и сооружений, что на 33% превышает аналогичный показатель прошлого года".Из них в интересах Сил ядерного сдерживания введено в эксплуатацию 519 зданий и сооружений. Продолжается строительство инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в <a href="http://ria.ru/location_Tejjkovo/" target="_blank" data-auto="true">Тейково</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> и стационарного базирования в <a href="http://ria.ru/location_Kozelsk/" target="_blank" data-auto="true">Козельске</a> и Ясном."Набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a> позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания", - подчеркнула <a href="http://ria.ru/person_Milijj_Balakirev/" target="_blank" data-auto="true">Балакирева</a>.Кроме этого, введены в эксплуатацию 105 из запланированных 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.Все задачи, поставленные по итогам года, "будут безусловно выполнены", добавила Балакирева.

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