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РИА Новости

Более 70 стран подтвердили участие в форуме "Армия-2020"

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Международный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум "Армия".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

<strong>МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.</strong> Несмотря на пандемию коронавируса, более 70 из 133 приглашённых стран подтвердили свое участие в форуме "Армия-2020", заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank"> Минобороны </a>РФ генерал-майор Андрей Гончаров."На военно-технический форум "Армия-2020" приглашены свыше 130 государств, в настоящее время дали согласие на участие в форуме свыше 70 государств, причем большинство иностранных делегаций представлены высшими должностными лицами. Несмотря на те меры и ту обстановку, которая складывается в связи с коронавирусной инфекцией", - сказал Гончаров журналистам."Нами запланированы не только выставочные мероприятия, но и международные встречи - руководство Минобороны, руководство федеральных органов исполнительной власти", - добавил он."Армия-2020" пройдёт с 23 по 29 августа в парке "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>" (Кубинка).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
АРМИ-20XX
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