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РИА Новости

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

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Учебно-боевой самолет Л-39
Учебно-боевой самолет Л-39.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

<strong>МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.</strong> Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны России."При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали", — говорится в сообщении.Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Комиссия Службы безопасности полетов авиации <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС России</a> устанавливает причину аварии.

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