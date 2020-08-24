В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

<strong>МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.</strong> Учебный самолет Л-39 потерпел аварию в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался, летчики не пострадали, сообщает Минобороны России."При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали", — говорится в сообщении.Добавляется, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Комиссия Службы безопасности полетов авиации <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС России</a> устанавливает причину аварии.