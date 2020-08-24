Подлетевшие к российской границе американские самолеты показали на видео

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство обороны показало на видео американские военные самолеты над Черным морем.

На кадрах видны разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Как сообщали в российском Национальном центре управления обороной, из-за их полета в сторону государственной границы в воздух пришлось поднять истребитель Су-27.

После того, как американские самолеты сменили курс, российский борт вернулся на аэродром базирования.

С начала июля о приближении американских самолетов-разведчиков к границам России сообщалось более десяти раз.