Ветеран ВМС США: не нужно угрожать российским атомным подлодкам

. Ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс считает, что любая угроза в адрес российских атомных подводных лодок может спровоцировать ядерный конфликт. Такое мнение он высказал на страницах американского журнала Naval War College Review.

"Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту … В такой ситуации неудача куда предпочтительней успеха", – цитирует ветерана телеканал "360".

Он также добавил, что Соединенные Штаты и их союзники должны пересмотреть стратегию борьбы с атомными подлодками России у ее же берегов.

Как ранее сообщало радио Sputnik, российские АПЛ научились стрелять баллистическими ракетами сквозь толстые льды Арктики.