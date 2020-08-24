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РИА Новости

Огонь серьезными снарядами. Военный эксперт рассказал о танке "Спрут"

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Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Начались госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1". Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik перечислил уникальные особенности этой боевой машины.

В России стартовали госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны", ‒ уточняется в релизе.

Запланированы испытания на море и на высокогорье, а также в разных климатических зонах, при температурах от минус 40 до плюс 40.

По словам первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова, аналогов машине в мире нет, что придает ей высокий экспортный потенциал.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik рассказал об уникальных качествах "Спрута-СДМ1".

"Больше ни у одной страны мира нет такой бронетехники, которая приспособлена к десантированию. В нашей стране есть и БМД-4 (боевая машина десанта), и, теперь будет, в том числе, "Спрут". Эти машины могут вести огонь достаточно серьезными снарядами, способными поражать даже бронетехнику противника. Эта техника ‒ плавающая и также может десантироваться с помощью парашютных систем. "Спрут" может вести огонь, даже находясь на плаву", ‒ сказал Юрий Кнутов.

Он отметил, что речь идет о технике нового поколения, которая разрабатывалась, в том числе, и с учетом сирийского опыта.

"Спрут-СДМ1" ‒ боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние до 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типов Т-80 и Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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