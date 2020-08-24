Искусственный интеллект победил человека в воздушном бою

В ближнем бою у лётчика не будет шансов против искусственного интеллекта. Вчера, 21 пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявила результаты программы AlphaDogfight Trials.

Программа AlphaDogfight проводилась для разработчиков искусственного интеллекта в рамках масштабного проекта Air Combat Evolution (ACE). В ее финале было проведено три этапа испытания. В заключительном тестировании, проводившимся в период с 18 по 20 августа, опытный пилот ВВС США соревновался в симуляции ближнего воздушного боя (использование авиационной пушки) с искусственным интеллектом. Во всех пяти боях победу одержал нейросетевой алгоритм.

Логотип конкурсной программы AlphaDogfight Источник изображения: defenseworld.net

Минобороны США намерено выбрать лучшую систему искусственного интеллекта и постепенно обучать её базовым элементам воздушного боя — так же, как это происходит с обучением лётчика. В дальнейшем программа будет модернизироваться и усложняться, пока в определённый момент не сможет действовать быстрее и правильнее, чем человек.

В ВВС США намерены интегрировать системы искусственного интеллекта в боевые самолёты, чтобы лётчики могли меньше отвлекаться на возможный воздушный бой, сосредоточившись на ключевых целях боевого вылета.

Полное 5-часовое видео финальных испытаний AlphaDogfight Trials можно посмотреть на официальном канале DARPAtv.