Войти
WarSpot

Искусственный интеллект победил человека в воздушном бою

562
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В ближнем бою у лётчика не будет шансов против искусственного интеллекта. Вчера, 21 пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявила результаты программы AlphaDogfight Trials.

Программа AlphaDogfight проводилась для разработчиков искусственного интеллекта в рамках масштабного проекта Air Combat Evolution (ACE). В ее финале было проведено три этапа испытания. В заключительном тестировании, проводившимся в период с 18 по 20 августа, опытный пилот ВВС США соревновался в симуляции ближнего воздушного боя (использование авиационной пушки) с искусственным интеллектом. Во всех пяти боях победу одержал нейросетевой алгоритм.

Логотип конкурсной программы AlphaDogfight

Источник изображения: defenseworld.net

Минобороны США намерено выбрать лучшую систему искусственного интеллекта и постепенно обучать её базовым элементам воздушного боя — так же, как это происходит с обучением лётчика. В дальнейшем программа будет модернизироваться и усложняться, пока в определённый момент не сможет действовать быстрее и правильнее, чем человек.

В ВВС США намерены интегрировать системы искусственного интеллекта в боевые самолёты, чтобы лётчики могли меньше отвлекаться на возможный воздушный бой, сосредоточившись на ключевых целях боевого вылета.

Полное 5-часовое видео финальных испытаний AlphaDogfight Trials можно посмотреть на официальном канале DARPAtv.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
AI
Похожие новости
24.08.2020
Искусственный интеллект превзошел пилота-человека
25.09.2019
Ударные интеллекты
26.04.2018
Lockheed Martin разработает гиперзвуковой боеприпас для ВВС США
05.08.2016
Боевые роботы защитят Россию
02.08.2013
Первый робот-полицейский выйдет патрулировать стадионы и улицы уже в 2040 году
21.11.2011
Армия поумнеет и перейдет на аутсорсинг
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19