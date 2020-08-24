На "Армии-2020" покажут систему управления бронетехникой VR-очками

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Систему дистанционного управления боевой техникой при помощи очков виртуальной реальности и джойстика "Параллакс" представят на военно-техническом форуме "Армия-2020", заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

Мероприятие пройдет 23-29 августа в парке "Патриот" (подмосковная "Кубинка").

"Высокоточные комплексы" (входят в Ростех - ред.) представляют концепт "прозрачной брони" - комплекса супервизионного обзора местности и прицеливания "Параллакс". Эта система фактически превращает боевую машину в робота, которым можно управлять дистанционно с помощью очков виртуальной реальности", - сказал Артяков.

Собеседник агентства пояснил, что через очки оператор видит максимально реалистичную картину поля боя, поворотом головы может управлять башней, а с помощью малогабаритного джойстика - огнем. При этом сам оператор остается "неуязвим".

Другая передовая разработка "Высокоточных комплексов", представляемая на выставке, - "Планшет-А", это носимый комплекс управления, который обеспечивает быструю подготовку к бою и оперативное управление артиллерийскими и минометными подразделениями, выполненный в виде планшетного компьютера.