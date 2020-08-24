Опубликованы кадры ракетного удара комплексов "Искандер-М" под Астраханью

МОСКВА, 6 августа/ Радио Sputnik. Кадры ракетных пусков комплексами "Искандер-М" в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах видна подготовка экипажей комплексов к стрельбам, а также нанесение массированного ракетного удара по объектам условного противника.

В ходе учения экипажи отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое. Для обнаружения целей в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

Беспилотная авиация также осуществила объективный контроль поражения условных целей.

Как сообщили в Минобороны, все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 километров, были поражены с высокой точностью.

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