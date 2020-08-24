Многослойная ПРО: как США будут защищаться от ракет

С какими проблемами столкнулись США при создании многослойной ПРО

Агентство по противоракетной обороне CША планирует разработать многоуровневую архитектуру противоракетной обороны континентальной части США от атак межконтинентальных баллистических ракет. Она должна нейтрализовать возникающие угрозы и заполнить пробелы, возникающие при разработке перехватчика следующего поколения. Как Вашингтон решает поставленную задачу, разбиралась «Газета.Ru».

В феврале агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agwncy, MDA) в своем бюджетном запросе на 2021 обнародовало планы по созданию более многоуровневой системы противоракетной обороны Соединенных Штатов, которая в том числе будет включать региональные системы ПРО, уже имеющиеся в ВМС и Сухопутных войсках США для усиления защиты страны от межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника.

План будет включать в себя создание нескольких уровней обороны, опирающихся на систему Aegis Weapon System, особенно на ракеты SM-3 Block IIA, используемые в этой системе, и систему Aegis Ashore, развертывание которой предполагается в ближайшее время на Гавайских островах.

Самый нижний уровень обороны будет включать в себя противоракетные комплексы типа THAAD. Сухопутные войска ВС США уже получили на вооружение батареи THAAD в Южной Корее и на Гуаме.

Подобный многоуровневый подход позволил бы выиграть время, пока Пентагон пытается принять на вооружение новую противоракету, предназначенную для замены устаревающих перехватчиков типа GBI, пишет Defense News.

Противоракета Ground-Based Interceptor является частью комплекса GMD и предназначена для уничтожения боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет в околоземном пространстве при помощи так называемого кинетического перехвата.

GBI представляет собой трехступенчатый твердотопливный носитель, рассчитанный на вывод в околоземное пространство кинетического перехватчика - основного поражающего элемента системы.

GMD - наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD) - комплекс стратегической противоракетной обороны США, предназначенный для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых блоков в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли.

Ранее военное ведомство США отказывалось от планов по их модернизации.

Поскольку в бюджетном запросе MDA по плану развертывания многоуровневой противоракетной обороны пока еще мало необходимых деталей, конгресс США оказывает давление на агентство, чтобы оно разработало стратегию и подходы к внедрению подобной архитектуры, и представило подобные соображения как в палате представителей, так и в сенате США в соответствии с законом о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону - National Defense Authorization Act (NDAA) на 2021 финансовый год.

Многое зависит от успеха предстоящего испытания противоракеты SM-3 Block IIA, заявил глава MDA вице-адмирал Джон Хилл 18 августа во время виртуального мероприятия Heritage Foundation (Heritage Foundation - Фонд «Наследие» - стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики).

В недавнем прошлом с этой противоракетой связано несколько неудачных испытаний.

«Мы собираемся сделать упор на SM-3 Block IIA, причем за пределами первоначальных ТТХ этой ракеты. Она была разработана как средство борьбы на средних и промежуточных дальностях. Теперь мы ставим задачу борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами. Анализ говорит, что мы добьемся успеха, но ничто не будет реальным для любого из нас, пока мы не получим эмпирические данные о поражении мишеней на предельных дальностях полета этой ракеты», - рассказал Хилл.

По словам Хилла, в ходе планируемых испытаний стрельба будет осуществляться в том числе и на различных дальностях, при этом будет использована тот же тип ракеты-мишени, имитирующей МБР, которая использовалась в последнем испытании системы ПРО GMD.

По словам Хилла, хотя тест планируется завершить к концу этого года, проблемы с координацией и командировками из-за пандемии COVID-19 могут существенно повлиять на график подготовки к испытаниям и сами испытания.

Когда разразилась пандемия, США уже были готовы «отправиться в зону Тихого океана для осуществления «Морских летных испытаний-44» (Flight Test Maritime-44). «Ракета-мишень находится на полигоне в Тихом океане, и она готова к запуску», сказал Хилл.

После FTM-44 агентство по противоракетной обороне США хотело бы провести еще одно испытание противоракеты против сложной баллистической цели (СБЦ), имитирующей многозарядную МБР, в отличие от «простой», которую планируется использовать в предстоящем испытании. По словам Хилла, у СБЦ будет «много ложных целей и много средств преодоления противоракетной обороны».

По словам чиновника, успех предстоящего испытания еще не означает, что работа MDA на этом завершена. В зависимости от новых угроз потребуются и соответствующие модернизации, необходимо будет провести сертификацию боевой системы и совместно с военно-морским силами США определить, где будут развертываться корабли с боевой информационно-управляющей системой (БИУС) Aegis.

Агентству также необходимо будет определить, насколько быстро оно сможет нарастить производство ракет SM-3 Block IIA. Тогда «если у нас получится с Aegis, мы пойдем по дальнейшему пути вместе с THAAD», добавил Хилл.

По его словам, второй большой проблемой после обеспечения работы всех структурных элементов многоуровневой системы ПРО является совершенствование взаимодействия между различными слоями противоракетной обороны.

«Скажем так, первая ступень - корабль ВМС у берега в качестве дополнения к GMD. Эти системы сегодня есть в наличии, но пока еще ничто не говорит о многослойной обороне», - сказал Хилл.

«Так что, если GMD, например, решит, что она собирается право первого пуска предоставить кораблю ПРО и в этой связи дать ему требуемое по точности целеуказание, то у нас должна быть соответствующая сеть связи, чтобы практически сделать это. У нас должна быть архитектура с системой управления боевыми действиями, но в контексте многоуровневой обороны и координации боя», - добавил адмирал.

При этом корабли с БИУС Aegis уже способны координировать взаимодействие друг с другом. Работа, которую Пентагон проводит для координации действий системы ПРО THAAD и системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, расширяема для решения и этой проблемы. Но нам все еще нужно заниматься этим видом инженерной работы.

«И хотя многоуровневая архитектура противоракетной обороны для защиты Соединенных Штатов является сложной, «вам не нужно решать всю проблему сразу», - заявила аналитик по противоракетной обороне из Института Хадсона во время мероприятия Heritage Foundation Ребекка Хайнрикс. Но она предупредила, что предвидит проблемы в создании такой архитектуры на политическом фронте, а не на технической стороне вопроса.

«Конгресс всегда хочет проверять подобные вещи. Поэтому, даже если конгресс потребовал осуществить тест SM-3 Block IIA, всякий раз всплывают много разного рода подробностей - где, когда, в каком объеме. Дело в том, что это политический вызов, требующий много споров и разговоров», - добавила Ребекка Хайнрикс.

Как ранее писала «Газета.Ru», неудачный перехват противоракеты корпорации Raytheon SM-3 Block IIA в январе 2018-го вошел в топ-10 военных событий года по версии Defense News. Тем не менее эта противоракета отличается от предыдущих изделий более высокими тактико-техническими характеристиками. За счет применения новой двигательной установки SM-3 Block IIA должна развивать скорость до 4-4,5 км/с. Дальность стрельбы противоракеты будет увеличена до 2500 км.

Помимо многослойной противоракетной обороны, Соединенные Штаты намерены создать многослойную систему предупреждения о ракетном нападении. Как сообщала «Газета.Ru», планы агентства космического развития США предполагают развертывание большой орбитальной группировки низкоорбитальных спутников в 2022 году для обнаружения и сопровождения маневрирующих гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР), которые, по прогнозам Пентагона, будут приняты на вооружение Китаем и Россией в ближайшем будущем.

Михаил Ходаренок