Мощнейший в мире: в США рассказали про «Адмирала Нахимова»

В США считают, что российский крейсер может стать мощнейшим в мире

В СМИ США сообщили, что российские атомные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» могут стать мощнейшими в мире судами после обновления. Корабли способны патрулировать Арктику и даже доходить до Карибского бассейна. Они получают все более современное вооружение, в том числе - крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Впрочем, издание считает, что это очень мало для устранения дисбаланса между российским и американским флотами.

Российские атомные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» могут стать мощнейшими в мире судами после обновления, пишет издание Forbes. «Адмирал Нахимов» получает все более современное вооружение, в том числе - крылатые ракеты большой дальности «Калибр», указывается в заметке.

«Ядерные силовые установки крейсеров означают, что их дальность действия ограничена только выносливостью экипажей, состоящих из 700 человек, а также запасами еды, запчастей и снаряжения. В 2009 году «Петр Великий» доплыл до Карибского моря», - поясняется в материале.

Автор статьи указывает, что эти суда могут ходить в качестве флагманов надводных групп, патрулирующих Арктику, где Россия стремится разрабатывать новые нефтегазовые ресурсы и судоходные маршруты.

«Тем не менее, линейные крейсеры с несколькими десятками крылатых ракет - это очень мало для устранения дисбаланса между российским и американским флотами», - резюмируется материал американского издания.

В марте нынешнего года российский президент Владимир Путин подписал основы госполитики в Арктике, которые будут действовать до 2035 года.

В частности, в них прописана защита российского суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, власти страны будут делать упор на сохранение Арктики как территории мира и взаимовыгодного сотрудничества.

В этой связи зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия угрожает противолодочной обороне НАТО в Северной Атлантике.

Американский чиновник уверен, что Россия хочет помешать «США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж».

Командование Военно-морского флота США должно было представить конгрессу 30-летний план кораблестроения, но в текущем году так и не сделало этого, что вызвало недоумение среди законодателей обеих палат конгресса США. Они настаивали на увеличении боевого состава флота, чтобы нивелировать растущие угрозы со стороны Китая.

30-летний план кораблестроения оказался в центре внимания минобороны США после ознакомления с меморандумом управления по менеджменту и бюджету, отправленном в Пентагон перед представлением бюджета на 2021 финансовый год.

В этом документе запрашивалось, почему в будущем бюджете сокращена численность ВМС за счет досрочного вывода кораблей из эксплуатации и сокращения кораблестроения в целом вместо того, чтобы увеличивать количество судов до 355 единиц.

Одним из основных факторов, удерживающих ВМС США от увеличения расходов на кораблестроение, является требование финансировать со своих судостроительных счетов программу создания 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Колумбия» стоимостью $109 млрд.

В текущем месяце в сеть попали кадры, на которых видно, как китайская подводная лодка использует подземную базу на острове Хайнань в Южно-Китайском море, пишет CNN.

На этом острове находятся крупнейшие базы Южного флота ВМФ НОАК, в том числе ВМБ "Юйлинь".

Там в настоящее время в том числе базируются новейшие атомные ракетные подводные лодки типа 094 Jin («Цзинь», по внешнему виду напоминают российские ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин»).

База "Юйлинь", расположенная на южной оконечности острова Хайнань, почти в 300 милях (470 км) к юго-западу от Гонконга, является одним из ключевых объектов морских стратегических ядерных сил Китая и пунктов базирования многоцелевых атомных подводных лодок.

Спутниковый снимок космического аппарата американской компании Planet Labs, занимающейся визуализацией, был впервые опубликован в социальных сетях Radio Free Asia.

Он показывает, как атомная подводная лодка ВМФ НОАК, похожая на АПЛ Тип 093, входит в туннель к подземному причалу на военно-морской базе "Юйлинь".

Ранее сообщалось, что подводные силы российского ВМФ получили на оснащение интегрированную ракетную систему «Калибр-ПЛ», размещаемую в 533-мм торпедных аппаратах подводных лодок, предназначенную для поражения надводных, подводных и наземных целей.

«Этой системой могут оснащаться любые подводные лодки, имеющие подобные торпедные аппараты», - пояснял «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В составе системы, добавил специалист, могут применяться противокорабельные ракеты (3М-54), ракеты для поражения наземных целей (3М-1) и противолодочные ракеты (91Р).

К тому же «Калибр-ПЛ» станет основным вооружением для противолодочной версии перспективных подводных лодок проекта «Хаски». По словам Макиенко, особо увеличили боевые возможности подводных сил российского флота ракеты 3М-14, предназначенные для поражения береговых объектов.

Дальность стрельбы 3М-14 составляет, по разным оценкам, от 1600 до 2500 км. И это создает для потенциальных противников России совершенно новую военно-стратегическую ситуацию.

Рафаэль Фахрутдинов