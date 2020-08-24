Испытания новейшего автомата в калибре НАТО АК-19 завершат до конца года

ПАРК ПАТРИОТ, 21 авг - РИА Новости. Гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов заявил, что испытания новейшего автомата в калибре НАТО АК-19 завершатся до конца года.

"АК-19 до конца года мы дотестируем по всем законам, которые применимы к внутреннему заказчику", - сказал Тарасов журналистам в подмосковном парке "Патриот".

Ранее о создании нового автомата концерн сообщил в своей группе в социальной сети. Согласно видеоролику, опубликованному во "Вконтакте", автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Отмечается, что его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Автомат АК-12 калибра 5,45 мм разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года принят на вооружение. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения – как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.