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РИА Новости

Названы сроки разработки новейшего пулемета РПЛ-20

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Новейший пулемет для Минобороны РФ РПЛ-20
Новейший пулемет для Минобороны РФ РПЛ-20.
Источник изображения: © Фото

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 21 авг - РИА Новости. Разработка новейшего пулемета для Минобороны РФ РПЛ-20 займет около года, заявил гендиректор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

"Ближайший год, точные сроки назвать не могу, они закрыты. После РПК-16 мы сделали выводы. Это прекрасный опыт, мы его взяли нарастили, и на него уже есть заказчик", - сказал Тарасов на презентации концерна в парке "Патриот".

Ранее о разработке в интересах Минобороны РФ нового легкого пулемета Тарасов говорил в интервью РИА Новости. По его словам, в результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, в том числе их боевого применения, Минобороны смогло уточнить требования к этому виду оружия. Если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь разработка легкого пулемета идет уже в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что в этом году начнется работа над новым ручным пулеметом на базе РПК-16. По словам собеседника агентства, по итогам войсковой эксплуатации РПК-16 был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена для разработки нового пулемета.

РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников", впервые был представлен на форуме "Армия" несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый - штатный магазин автомата Калашникова, второй - специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 миллиметров, калибр — 5,45×39 миллиметров, вес оружия - 4,5 килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.

В мае 2019 года занимавший тогда должность генерального директора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев говорил РИА Новости, что концерн готов начать его серийное производство. Позднее руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что служба планирует принять на вооружение этот пулемет.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
РПК-16
Компании
Концерн Калашников
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Росгвардия
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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