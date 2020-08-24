Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем.

Запись была сделана из кабины Су-27. Российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к стратегическому самолету-разведчику RC-135 ВВС США и самолету базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Отмечается, что российские военные не допустили нарушения государственных границ.