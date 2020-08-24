Войти
РИА Новости

Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео

446
0
0

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем.

Запись была сделана из кабины Су-27. Российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к стратегическому самолету-разведчику RC-135 ВВС США и самолету базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Отмечается, что российские военные не допустили нарушения государственных границ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
Су-27
Похожие новости
21.08.2020
Почему НАТО резко активизировала воздушную разведку у границ России
11.08.2020
Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
25.02.2019
С выключенным транспондером: самолет НАТО исследовал юг России
29.11.2017
Российский самолет совершил небезопасный перехват самолета ВМС США
07.07.2016
Генерал ВВС США признал профессионализм российских пилотов
11.03.2015
Бангалор с дальним прицелом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19