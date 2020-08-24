Генштаб ВС Белоруссии заявил об усилении разведдеятельности против страны

Военнослужащие во время акции протеста на площади Независимости в Минске.

МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны.

"Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведактивности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией", - сказал Косыгин в эфире телеканала "Беларусь 1". Он отметил, что ранее США и Польша подписали соглашение о наращивании военного присутствия в Польше.

По словам Косыгина, речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Он отметил также и увеличение интенсивности полетов боевой авиации.

"Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки - практически 42 боевых вылета, и это все - в направлении государственной границы (Белоруссии - ред.)", - добавил Косыгин. Он выразил опасение, что в будущем это может перерасти в "боевое применение".

Ранее в пятницу сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.