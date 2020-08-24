"Калашников" модернизирует ракету "Вихрь-1"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" модернизирует противотанковую управляемую ракету "Вихрь-1", увеличив ей дальность поражения с 8 до 10 километров, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

"Дальность ее использования до 8 тысяч метров, но мы сейчас работаем над увеличением дальности до 10 километров", - сказал Тарасов на презентации в подмосковном парке "Патриот".

Управляемая ракета "Вихрь-1" предназначена для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.