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РИА Новости

В США экс-сотрудника спецназа подозревают в шпионаже в пользу России

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Солдаты спецназа США ("зеленые береты")
Солдаты спецназа США ("зеленые береты").
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Бывший сотрудник спецназа США арестован по подозрению в работе на российскую разведку и передаче российским спецслужбам секретной информации о работе сил специального назначения, а также контактов других спецназовцев для их последующей вербовки, говорится в сообщении минюста США.

Бывший боец "зеленых беретов" был взят под стражу в пятницу.

Как следует из судебных материалов, 45-летний Роберт Рафаэль Джибински Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб. Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.

С 1998 года по 2005 год Джибински Деббинс служил офицером в химических войсках американской армии, осле чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что он сменил место службы по настоянию российской разведки.

"Предположительно, Деббинс передавал агентам российской разведки информацию, которую он получал, служа в спецназе, включая данные о химическом подразделении, а потом о силах специального назначения. В 2008 году, когда он ушел в отставку, он раскрыл российской разведке засекреченную информацию о своей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также передавал российским спецслужбам имена и информацию ряда своих бывших сослуживцев, чтобы агенты российской разведки могли оценить их возможную готовность сотрудничать с российскими спецслужбами", - заявили в минюсте.

Бывшему спецназовцу грозит пожизненное заключение.

Согласно документам минюста, Деббинс несколько раз бывал в России, в первый раз в 1994 году, последний - в 2010. Во время одного из своих первых визитов Деббинс встретил свою будущую жену в Челябинске, где они и поженились в 1997 году. В июле 2010 года его русская жена получила гражданство США. Тесть Деббинса был офицером российской армии и проживал там же в Челябинске.

По данным минюста Деббинс в конце 1990-х годов служил в Южной Корее, в 2003 базировался в Германии. В 2004-2005 годах служил в Азербайджане, а с 1996 года имел доступ к секретной информации.

Деббинс, как утверждают в американском минюсте, работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя "Икар Лесников".

В документах министерства юстиции говорится, что Деббинс в разговорах с представителями спецслужб РФ называл себя "сыном России" и хотел служить России.

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Страны
Азербайджан
Германия
Россия
США
Компании
ГРУ
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