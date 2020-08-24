Арктическая группировка Северного флота будет сформирована к 2028 году

Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" во время захода в Севастопольскую бухту.

МОСКВА, 21 августа/ Радио Sputnik. На Северном флоте к 2028 году должно завершиться формирование арктической группировки. В нее войдут новые ледоколы и вспомогательные суда, сообщает портал EADaily.

В Петербурге уже строятся два патрульных корабля ледового класса проекта 23550 – "Иван Папанин" и "Николай Зубов". Они могут совмещать задачи боевых кораблей, ледоколов и буксиров, пишет издание со ссылкой на "Известия".

В этом году в состав Северного флота вошел средний танкер проекта 23130 "Академик Пашин", который оборудован для работы в арктических условиях. Планируется, что в группировку войдут еще несколько таких судов.

Также в состав Северного флота уже принят ледокол "Илья Муромец" – первый из группы ледоколов, необходимых для обеспечения развертывания кораблей и подводных лодок.

Планируется ввести в эксплуатацию роботизированные боевые системы для действий под водами Арктики, одна из них известна как "Гармония". Она обеспечит защиту российских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), а также территорий от внезапного запуска крылатых ракет из-под воды.

Также начнется испытание контейнерных систем вооружений и технических средств. Они имеют важнейшее значение для обеспечения судов различных гражданских ведомств в мобилизационный период.

Как ранее сообщало радио Sputnik, американское СМИ поразилось смекалке российских подводников при запуске ракет в условиях Северного Ледовитого океана.