Опередил разработки США. Forbes удивился экипировке "Ратник"

МОСКВА, 22 августа / Радио Sputnik. Журнал Forbes похвалил российскую боевую экипировку "Ратник", посчитав, что специалисты из РФ продвинулись значительно дальше своих коллег из США с проектом американского боевого костюма TALOS.

Журналист издания Дэвид Хэмблинг рассказал, что в российскую экипировку добавлено все от защитной окраски хамелеона до микродронов.

"Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные", – уверен автор.

По его мнению, американские конструкторы в ближайшее время вряд ли способны создать что-то подобное.

Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Он способен выдерживать температуры от минус 40 до плюс 50 градусов.

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