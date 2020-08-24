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РИА Новости

Опередил разработки США. Forbes удивился экипировке "Ратник"

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Военнослужащий в экипировке "Ратник"
Военнослужащий в экипировке "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 22 августа / Радио Sputnik. Журнал Forbes похвалил российскую боевую экипировку "Ратник", посчитав, что специалисты из РФ продвинулись значительно дальше своих коллег из США с проектом американского боевого костюма TALOS.

Журналист издания Дэвид Хэмблинг рассказал, что в российскую экипировку добавлено все от защитной окраски хамелеона до микродронов.

"Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные", – уверен автор.

По его мнению, американские конструкторы в ближайшее время вряд ли способны создать что-то подобное.

Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Он способен выдерживать температуры от минус 40 до плюс 50 градусов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Forbes поразился возможностям "Адмирала Нахимова".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
6Б21 Пермячка
Адмирал Нахимов
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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