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РИА Новости

"Калашников" создал паром на воздушной подушке

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Грузопассажирское судно на воздушной подушке, разработанное концерном "Калашников"
Грузопассажирское судно на воздушной подушке, разработанное концерном "Калашников".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал грузопассажирское судно на воздушной подушке, оно представлено в павильоне концерна в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости с места демонстрации.

Основное назначение судна - грузопассажирские перевозки и транспортные операции на море.

Судно называется "Хаска-10", оно способно работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье.

Длина судна составляет 22,3 метра, ширина - почти 13. Полезная нагрузка - 10 тонн.

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Компании
Концерн Калашников
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