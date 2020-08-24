"Калашников" создал паром на воздушной подушке

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал грузопассажирское судно на воздушной подушке, оно представлено в павильоне концерна в подмосковном парке "Патриот", передает корреспондент РИА Новости с места демонстрации.

Основное назначение судна - грузопассажирские перевозки и транспортные операции на море.

Судно называется "Хаска-10", оно способно работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье.

Длина судна составляет 22,3 метра, ширина - почти 13. Полезная нагрузка - 10 тонн.