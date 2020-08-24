Срочникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выходное пособие срочникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит 2 тысячи рублей, новый порядок выплат определен в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.
Изменения вносятся в статью 160 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат", которая определяет, что военнослужащим по призыву при увольнении с военной службы выплачивается пособие в размере двух окладов по воинской должности, теперь предлагается "слова "двух окладов" заменить словами "одного оклада".
В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он подготовлен в целях реализации положений Федеральных законов от 1 марта 2020 года и "не изменит установленный в Минобороны России порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, а также предоставления им отдельных выплат".
Правительство Российской Федерации постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, в 2 тысячи рублей.