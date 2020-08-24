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РИА Новости

Срочникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

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Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края
Призывники перед отправкой на службу в Президентский полк в музее сборного пункта Краснодарского края.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выходное пособие срочникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит 2 тысячи рублей, новый порядок выплат определен в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.

Изменения вносятся в статью 160 "Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат", которая определяет, что военнослужащим по призыву при увольнении с военной службы выплачивается пособие в размере двух окладов по воинской должности, теперь предлагается "слова "двух окладов" заменить словами "одного оклада".

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что он подготовлен в целях реализации положений Федеральных законов от 1 марта 2020 года и "не изменит установленный в Минобороны России порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, а также предоставления им отдельных выплат".

"Этим приказом увольняемым призывникам будет в два раза уменьшено выходное пособие, раньше при увольнении они получали оклад за последний месяц и дополнительно два при увольнении, что в общей сложности составляло 6 тысяч рублей. После внесения изменений они получат всего 4 тысячи", - пояснил РИА Новости учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Правительство Российской Федерации постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, в 2 тысячи рублей.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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