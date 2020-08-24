Почти как ритуал. Над Черным морем снова перехвачен самолет-разведчик США

МОСКВА, 21 августа/ Радио Sputnik. Самолет-разведчик ВВС США был перехвачен российским истребителем Су-30СМ в небе над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ).
Вечером в пятницу средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к границе РФ цель, после чего для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы вылетел истребитель Су-30СМ.
В небе цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
После разворота американского разведчика от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, добавляют Argumenti.ru.
Ранее радио Sputnik сообщило, что российский Су-27 отогнал два военных самолета США над Черным морем.