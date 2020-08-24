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РИА Новости

Почти как ритуал. Над Черным морем снова перехвачен самолет-разведчик США

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Самолет СУ-30СМ во время тренировочных полетов над военным аэродромом Североморск-3 в Мурманской области
Самолет СУ-30СМ во время тренировочных полетов над военным аэродромом Североморск-3 в Мурманской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 21 августа/ Радио Sputnik. Самолет-разведчик ВВС США был перехвачен российским истребителем Су-30СМ в небе над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО РФ).

Вечером в пятницу средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к границе РФ цель, после чего для ее опознавания и недопущения нарушения госграницы вылетел истребитель Су-30СМ.

В небе цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

"После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – приводит РИА новости сообщение НЦУО РФ.

После разворота американского разведчика от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, добавляют Argumenti.ru.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российский Су-27 отогнал два военных самолета США над Черным морем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Су-27
Су-30
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