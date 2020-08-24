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РИА Новости

Минобороны закупит новые партии Су-35С и Як-130 на 100 млрд рублей

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Самолет Су-35С
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 12 августа / Радио Sputnik. Два госконтракта на общую сумму более 100 миллиардов рублей до конца года подпишет Минобороны России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны генерала армии Сергей Шойгу.

"Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 миллиардов рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130", – сообщил Шойгу на совещании.

Кроме того, по словам министра, на Иркутском авиационном заводе "шла и идет довольно большая модернизация, появляются новые производственные мощности, у завода появляются дополнительные производственные возможности".

Глава военного ведомства также призвал руководство авиастроительной отрасли сокращать стоимость летного часа и строить работу на основе контрактов полного жизненного цикла.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военные начали получать надбавки к окладу.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Су-35С
Як-130
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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