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РИА Новости

Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, сообщили в Минобороны.

Военное ведомство проводит испытания вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Согласно протоколу клинических исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, имеющиеся данные позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, отмечает Минобороны.

Испытания проводились с 3 июня по 20 июля. Добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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1 комментарий
№1
24.08.2020 02:08
https://m.vz.ru/world/2020/8/23/1055646.html

Перу бы помочь. Там два коренных народа, которые не добила оспа и испанка, завезенная испанцами, на грани выживания.

Они живут в джунглях и врачи, способные с ними работать уже инфицировались из-за недостатка средств индивидуальной защиты.

Аборигены лечатся травами, болеют тысячами и умирают сотнями.

Само Перу вышло на первое место по ковиду в Мире. Дружественная нам Латиноамериканская страна.
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