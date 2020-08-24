Двадцать военных госпиталей построили в России для больных COVID-19

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Двадцать многофункциональных военных медицинских центров введены в эксплуатацию с начала этого года, сообщила в среду руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

"По поручению верховного главнокомандующего [в рамках борьбы с COVID-19] военно-строительным комплексом в максимально сжатые сроки построены 20 многофункциональных медицинских центров на 2 тысячи койко-мест", - сказала Балакирева в ходе единого дня приемки военной продукции.

Кроме того, по ее словам, "со значительным опережение графиков" идет строительство еще четырех медицинских центров на 560 койко-мест в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске.

Как сообщил главный инфекционист Минобороны РФ Константин Жданов, также реконструирован корпус инфекционных болезней в Военно-Медицинской академии в Санкт-Петербурге.

"В настоящее время клиника успешно оказывает специализированную медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией", - отметил Жданов.