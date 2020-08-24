На максимальных скоростях. МиГ-31 совершил полет в стратосфере

МОСКВА, 22 августа / Радио Sputnik. Российский МиГ-31 совершил полеты на максимальных высотах и скоростях в стратосфере, видеозапись разместил телеканал "Звезда".
Полеты прошли в рамках летно-тактических учений.
"К любому полету надо готовиться. Как говорят, "взлет опасен, полет прекрасен, посадка сложна", – подчеркнул командир корабля МиГ-31 Александр Шумков.
Полет выполнили молодые летчики истребителей-перехватчиков пермского истребительного авиационного полка ЦВО.
МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года. Истребитель-перехватчик строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек.
Ранее радио Sputnik сообщало, что военный эксперт перечислил преимущества МиГ-35.