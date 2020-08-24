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Деловая газета "Взгляд"

«Калашников» представил несколько новинок на форуме «Армия-2020»

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Источник изображения: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Концерн «Калашников» за день до форума «Армия-2020» представил несколько новинок, в том числе корабль на воздушной подушке «Хаска-10», который был разработан по заказу Минпромторга.

"Движители – 2х1500 л. с. Полезная нагрузка – 10 тонн, дальность плавания – 400 миль, экипаж – три человека", – цитирует ТАСС презентацию корабля.

Гендиректор ГК "Калашников" Дмитрий Тарасов сообщил, что Рыбинская верфь построила корабль по заказу Минпромторга России.

Также на форуме показали автомат ак-19 под патрон НАТО 5,56 мм и новейшее синхронизированное с гаджетами ружье МР-155 Ultima, и облик пулемета РПЛ-20 калибра 5,45 мм.

"Емкость патронного короба – 100 патронов, ленточное питание. У изделия есть определенный настрел, но пока это первый раз, когда он здесь представлен, опытный образец. Проходит заводские испытания", – пояснил специалист концерна Григорий Лысенко.

Тарасов также отметил, что ружье МР-155 Ultima – шаг в область индустрии развлечений.

"Я думаю, что это первый продукт в этом направлении и мы будем его развивать. Кто знает, может эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски. <...> Производить Ultima мы будем на Ижевском механическом заводе", – отметил гендиректор.

Кроме того, "Калашников" показал противотанковую ракету "Вихрь-1" и зенитную управляемую ракету 9М333. Также Тарасов сообщил, что ведется работа по увеличению дальности пуска "Вихря-1", на данный момент она составляет 8 километров, разработчик надеется увеличить дистанцию до 10 километров.

Ракета 9М333 недавно завершила один из этапов испытаний. "Эта ракета работает по принципу "выстрелил-забыл", – пояснил Тарасов.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что на форуме "Армия-2020" впервые могут показать комплексы С-500.

Напомним, концерн "Калашников" в рамках государственного оборонного заказа разрабатывает новый ручной пулемет РПЛ-20.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
С-500
Компании
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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